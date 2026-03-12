Taguatinga recebe segundo Cepi com mais de 200 vagas em período integral

O Governo do Distrito Federal (GDF) inaugurou o segundo Centro de Educação da Primeira Infância (Cepi) de Taguatinga, nesta quinta-feira (12/3). O Cepi Manacá, na EQNL 9/11, vai atender mais de 200 crianças com faixa etária de 4 meses a 3 anos completos em período integral. O investimento é de R$ 6,4 milhões.

Durante a agenda oficial, o governador Ibaneis Rocha (MDB) relembrou a construção de 27 unidades em diversas regiões administrativas desde 2019. “Antes, Taguatinga não tinha nenhuma, agora já tem duas para atender as famílias daqui da região. Esse é um presente que o Governo do Distrito Federal e a Secretaria de Educação, em parceria com a Novacap, entrega para as mães de toda essa região”, afirmou.

O chefe do Buriti também reforçou a importância dos espaços educacionais para o desenvolvimento das crianças e o apoio à rotina familiar. “Quem ganha com isso são as mães, que têm um local com saúde, bem preservado, com alimentação garantida, com excelentes monitores para deixar os seus filhos às 7h da manhã, saindo às 17h, depois de fazer cinco refeições diárias. Isso tudo faz com que nós tenhamos crianças que passam a ser bem educadas, bem cuidadas e têm toda a capacidade de se preparar para o futuro. Então, para nós, é motivo de muita alegria”, Disse Ibaneis.

“Ainda temos mais 17 creches que serão construídas até o ano que vem. Lembrando que eram 26 mil crianças fora da creche. Hoje, nós estamos com essa fila praticamente zerada” acrescentou o governador.

Estrutura

A obra possui área total construída de 1.311,97 m² e conta com 10 salas de aula, espaço multiuso, sala de professores, cozinha, vestiários, banheiros adaptados para pessoas com deficiência (PcD), lavanderia, rouparia, sala da secretaria, almoxarifado, lactário, fraldários, sala da direção, playground e pátio coberto.

Cepi Manacá, em Taguatinga, inaugurado nesta quinta (12) (foto: Lúcio Bernado Jr./Agência Brasília)

A secretária de Educação, Hélvia Paranaguá, disse que o Cepi Manacá vai oferecer educação de qualidade às crianças, com atividades essenciais para a primeira infância. “A criança é estimulada e já começa o processo de aprendizagem. Vai aprendendo o que é quente, o que é frio, o que é mais duro, o que é molinho. É todo um trabalho que é feito pelos nossos professores com essas crianças, além da oferta de refeições para elas e de insumos para as mães, desde fralda, toalha, tudo isso que a mãe recebe para ter o seu filho na creche”, explicou a titular da pasta.

A diretora da unidade, Gisele Fiqueira, destacou o sentimento com a inauguração. “Esse Cepi era muito esperado pela comunidade. Agora, nosso planejamento pedagógico, organização e formações são voltados e pautados pelos documentos norteadores da educação infantil e pelo Currículo em Movimento, para priorizar o protagonismo infantil”, declarou.