Mega-Sena acumula mais uma vez e prêmio chega a R$ 75 milhões

Próximo sorteio vai ocorrer no sábado, às 20h. Para garantir a bolada, os apostadores devem acertar as seis dezenas do concurso

Os apostadores que desejam conquistar o prêmio podem fazer as apostas até às 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio - (crédito: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil/Arquivo)
Os apostadores que desejam conquistar o prêmio podem fazer as apostas até às 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio - (crédito: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil/Arquivo)

Para alegria dos apostadores, o concurso 2.983 da Mega-Sena, realizado na última quinta-feira (12/3), não teve ganhador da faixa principal e o prêmio acumulou mais uma vez. As seis dezenas sorteadas no evento foram: 03, 15, 30, 32, 40 e 52. O próximo sorteio será realizado neste sábado (14/3), e o prêmio está acumulado em R$ 75 milhões.

A modalidade da quina teve 35 apostas ganhadoras e cada portador do bilhete premiado receberá R$ 68.098,14. A quadra registrou 2.957 acertadores que vão receber individualmente um prêmio de R$ 1.328,62.

Os apostadores que desejam conquistar o prêmio podem fazer as apostas até às 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio, nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país ou pela internet. O jogo simples, com seis números marcados, custa R$ 6.

Por Davi Cruz*
postado em 13/03/2026 09:10
