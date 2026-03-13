Previsão do tempo: Inmet divulga aviso laranja para o DF no fim de semana

Previsão do tempo: Inmet divulga aviso laranja para o DF durante o fim de semana - (crédito: Ed Alves/CB)

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) indicou uma variação de nebulosidade e possibilidade de pancadas de chuva nesta sexta-feira (13/3). Há um aviso laranja de chuva intensa com possibilidade de precipitações entre 30 e 60 milímetros, podendo chegar a até 100 milímetros acumulados ao longo do dia, dependendo da região.

De acordo com o órgão, a temperatura mínima foi de 19ºC e a máxima pode chegar a 28ºC. As condições devem se repetir durante o fim de semana, mantendo o padrão de sol entre nuvens e pancadas de chuva isoladas.

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Diante do alerta meteorológico, o Inmet recomenda atenção redobrada da população durante períodos de chuva mais intensa. Entre as orientações estão evitar áreas alagadas ou com enxurradas, não atravessar trechos inundados a pé ou de veículo e buscar abrigo seguro durante tempestades.