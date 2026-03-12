Inmet prevê dia chuvoso com aviso amarelo de perigo potencial no DF

Inmet prevê dia chuvoso com aviso amarelo de de perigo potencial no DF - (crédito: Ed Alves/CB)

O Distrito Federal deve ter uma quinta-feira (12/3) marcada por tempo instável, céu nublado e chuva em diferentes momentos do dia. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), há um aviso amarelo de perigo potencial para precipitações.

Meteorologista do Inmet, Maíssa Carvalho explicou que a chuva pode ocorrer durante todo o dia e ganhar mais intensidade no período da tarde. “Volumes devem variar de 20 a 30 milímetros, podendo chegar a 50 milímetros”, afirmou.

Segundo a especialista, a instabilidade foi observada em diferentes regiões do Distrito Federal ao longo da manhã e deve persistir ao longo do dia. “Essa chuva deve perdurar durante o dia e ficar mais intensa durante a tarde”, disse.

A umidade relativa do ar também permanece elevada. O índice máximo chegou a cerca de 90% durante a madrugada e início da manhã, enquanto a mínima prevista para o período mais quente do dia deve ficar entre 50% e 55%.

A previsão indica que o tempo chuvoso deve continuar nos próximos dias. “Essa chuva deve acontecer pelo menos até sexta-feira. Já no sábado ela tende a ficar mais isolada”, explicou.

