Primeiro torneio de futsal Down ocorre no Ginásio do Cruzeiro

Futsal Down ocorre pela primeira vez no Distrito Federal - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)

Por Luiz Francisco*—Nesta sexta-feira (13/3) e no sábado (14/3), a região administrativa do Cruzeiro será palco do primeiro torneio de futsal para pessoas com síndrome de down do Distrito Federal. O evento esportivo ocorre no complexo esportivo da cidade, onde equipes de diferentes estados brasileiros se enfrentarão para celebrar a inclusão.

O torneio é idealizado pelo Futsal Down DF, com organização da Liga Candanga de Futsal. O objetivo da iniciativa é dar visibilidade à mobilidade e manter jovens com síndrome de Down integrados à sociedade.

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O evento também serve como preparação para o Campeonato Brasileiro, previsto para ocorrer em Brasília no mês de maio. A competição nacional terá representantes de todas as regiões do país.

A abertura ocorre nesta sexta(13/3), às 19h, com o time de Pelotas (RS), Ponte Preta de Campinas (SP), além dos anfitriões, como Brasília e a equipe DF. Cerimônia ocorre no sábado (14/3), às 18h.



