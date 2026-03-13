Homem é preso na Rodoviária Interestadual por transportar cachorro em mala

Homem é preso por transportar cachorro dentro de mala na Rodoviária Interestadual - (crédito: PMDF/Divulgação)

Um homem foi preso em flagrante após ser flagrado transportando um cachorro dentro de uma mala na Rodoviária Interestadual de Brasília. O caso foi registrado como crime de maus-tratos aos animais. O proprietário da bagagem, um cidadão venezuelano, informou aos militares que havia saído de Maceió com destino a Brasília e que ainda seguiria viagem para Goiânia.

A prisão foi realizada pela Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), nesta quinta-feira (12/3), por meio do Batalhão de Policiamento com Cães durante uma operação voltada à detecção de drogas e armas em ônibus interestaduais no terminal rodoviário. A cadela policial K9 Shanté indicou a presença de algo suspeito em uma mala de viagem. Ao verificarem a bagagem, os policiais encontraram um cachorro sendo transportado de forma irregular dentro da mala.

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De acordo com a legislação, o transporte de animais em bagageiros ou dentro de malas, sem ventilação adequada ou sem caixa de transporte apropriada, pode configurar maus-tratos. Nessas condições, o animal pode sofrer com calor excessivo, frio intenso, risco de sufocamento, estresse extremo e até contato com cargas perigosas.

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Diante da situação, o homem foi conduzido à 1ª Delegacia de Polícia (Asa Sul), onde o caso foi registrado e as providências legais foram adotadas.