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Polícia prende homem que extorquia e ameaçava devedor com arma de fogo

Segundo as investigações, o cobrador estaria exigindo da vítima valores indevidos, sob o pretexto de juros de dívidas inexistentes

A PCGO divulgou a imagem do acusado, pois há a possibilidade dele ter feito mais vítimas. - (crédito: Divulgação/PCGO)
A PCGO divulgou a imagem do acusado, pois há a possibilidade dele ter feito mais vítimas. - (crédito: Divulgação/PCGO)
A Polícia Civil do Estado de Goiás, por meio do Grupo Especial de Investigação Criminal (GEIC) de Luziânia, prendeu nesta quinta-feira (12/3) Wahlakison Lucas Mendes Caixeta, suspeito de extorquir um homem em Luziânia, no Entorno do DF. 
Segundo as investigações, o cobrador estaria exigindo da vítima valores indevidos sob o pretexto de juros de dívidas inexistentes. Wahlakison chegou a ameaçar o devedor em chamadas de vídeo, onde mostrava armas de fogo. Enviava, ainda, vídeos do portão da residência da vítima para demonstrar que conhecia sua rotina e familiares.
Durante o cumprimento das ordens judiciais na residência do investigado, no Jardim Jockey Clube de Luziânia, a polícia encontrou um simulacro de arma de fogo, um soco inglês e uma máquina de choque.
“Foram apreendidos eletrônicos e eletrodomésticos de valor considerável, como televisores de última geração, geladeira de inox com três portas e fornos de embutir, além de uma motocicleta de cor branca”, completou o delegado à frente do caso, Rony Loureiro.
A PCGO divulgou a imagem do acusado, pois há a possibilidade dele ter feito mais vítimas.

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Darcianne Diogo

Repórter

Formada em jornalismo pelo Centro Universitário Iesb, é especializada na cobertura da área de segurança pública e pós-graduada em jornalismo investigativo. Integra a equipe do Correio desde 2018

Por Darcianne Diogo
postado em 13/03/2026 11:32
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