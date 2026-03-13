Polícia prende homem que extorquia e ameaçava devedor com arma de fogo

A Polícia Civil do Estado de Goiás, por meio do Grupo Especial de Investigação Criminal (GEIC) de Luziânia, prendeu nesta quinta-feira (12/3) Wahlakison Lucas Mendes Caixeta, suspeito de extorquir um homem em Luziânia, no Entorno do DF.
Segundo as investigações, o cobrador estaria exigindo da vítima valores indevidos sob o pretexto de juros de dívidas inexistentes. Wahlakison chegou a ameaçar o devedor em chamadas de vídeo, onde mostrava armas de fogo. Enviava, ainda, vídeos do portão da residência da vítima para demonstrar que conhecia sua rotina e familiares.
Durante o cumprimento das ordens judiciais na residência do investigado, no Jardim Jockey Clube de Luziânia, a polícia encontrou um simulacro de arma de fogo, um soco inglês e uma máquina de choque.
“Foram apreendidos eletrônicos e eletrodomésticos de valor considerável, como televisores de última geração, geladeira de inox com três portas e fornos de embutir, além de uma motocicleta de cor branca”, completou o delegado à frente do caso, Rony Loureiro.
A PCGO divulgou a imagem do acusado, pois há a possibilidade dele ter feito mais vítimas.
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Por Darcianne Diogo
postado em 13/03/2026 11:32