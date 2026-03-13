Ibaneis participa do lançamento de calendário das festas das frutas de 2026

Ibaneis Rocha durante agenda oficial no lançamento do calendário das festas das frutas do DF - (crédito: Davi Cruz/CB/DA Press)

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), participou nesta sexta-feira (13/3) do lançamento oficial do calendário das tradicionais festas das frutas do DF. O anúncio ocorreu durante um almoço com produtores, expositores e autoridades no Espaço Boechat, no Parque de Exposições da Granja do Torto.

Neste ano, a 11ª Feira da Goiaba de Brasília ocorrerá entre 4 e 12 de abril, em Brazlândia. Já a 6ª Feira Nacional da Uva e do Vinho de Brasília será realizada de 31 de julho a 9 de agosto, em Planaltina. Encerrando o calendário, a 30ª Feira do Morango de Brasília também será promovida em Brazlândia, entre 4 e 13 de setembro.

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No encontro, Ibaneis destacou a importância do investimento no campo e lembrou sua ligação pessoal com a vida rural. “Morei no interior e sei das dificuldades dos produtores, mas hoje nós temos aqui, grandes investimentos. Feira da Uva, que vem crescendo a cada ano, Feira da Boiaba, que já está aí há muitos anos, Feira do Morango, que já está há muitos anos", disse.

O chefe do executivo local também ressaltou iniciativas do governo voltadas aos produtores rurais, como o incentivo às cadeias produtivas e a compra de alimentos da agricultura familiar para a merenda escolar. “Criamos a cadeia do queijo, criamos a cadeia do mel também. Investimos muito na compra da merenda escolar, comprando dos pequenos produtores do Distrito Federal”, ressaltou.

De acordo com o governador, os investimentos incluem ainda infraestrutura e apoio à produção. “Dias atrás, por exemplo, nós entregamos mil kits de irrigação para que essas pessoas possam ter suas áreas irrigadas e melhorem a sua produção. Foram vários quilômetros construídos de canais de irrigação. Eu tenho convicção de que, acreditando no campo, a gente melhora a vida na cidade", acrescentou.