DF terá 50 locais de vacinação neste sábado (14/3)

Interessados devem levar um documento de identificação válido e com foto, além da caderneta de vacina - (crédito: Divulgação/SES-DF)

Neste sábado (14/3), 50 locais de vacinação estarão disponíveis no DF para pessoas de todas as faixas etárias. Estarão disponíveis vacinas de tétano, febre amarela, pólio e difteria. A orientação para a população é apresentar um documento de identificação válido e com foto e o cartão de vacina, caso esteja disponível.

As ações volantes da Secretária de Saúde (SES-DF) estarão disponíveis para moradores do condomínio Vista Bela, na zona rural de Ceilândia, já na divisa com Santo Antônio do Descoberto (GO). Outras ações serão realizadas na Escola Classe Boqueirão, na zona rural do Paranoá, e na pousada Alfama/Rodomania, km 16 da BR 020. As iniciativas consistem em atendimentos móveis para promover vacinação em locais que não possuem salas ou postos.

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Outros 47 locais de vacinação estarão funcionando, em diversos locais do DF, incluindo postos de saúde de Ceilândia, Cruzeiro, Asa Sul, Asa Norte, Sobradinho II, Planaltina e Itapoã. A lista completa pode ser vista neste link.

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Não haverá vacinação no domingo (14). Já na segunda-feira (15), mais de cem salas abrem a partir das 7h.