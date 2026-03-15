Motociclista fica ferido após colisão com caminhão no Eixinho

Um motociclista ficou ferido após se envolver em um sinistro de trânsito na tarde deste sábado (14/3), no Eixo Rodoviário Leste, na altura da SQN 212, no sentido da Ponte do Bragueto. O Corpo de Bombeiros Militar (CBMDF) foi acionado e enviou duas viaturas para atender à ocorrência.

No local, as equipes encontraram uma colisão entre uma motocicleta da marca Honda e um caminhão Volkswagen, da cor branca. O condutor da moto recebeu atendimento dos socorristas, que aplicaram o protocolo de trauma. Ele estava consciente, orientado e apresentava ferimentos leves.

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Após os primeiros atendimentos, o motociclista foi encaminhado a um hospital para avaliação médica. O motorista do caminhão não se feriu.

Durante o atendimento, uma faixa da via precisou ser interditada para garantir a segurança das equipes de resgate e dos envolvidos no acidente. A Polícia Militar (PMDF) também foi acionada para atender a ocorrência.