Homem é atropelado por ônibus no Paranoá

Um homem foi atropelado por um ônibus da empresa Marcopolo Volare, de cor prata, na tarde desta quinta-feira (12/3), na Q 13, Conjunto 5, após o supermercado Bom Preço, no Paranoá. Ele foi socorrido pelas equipes do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) e, posteriormente, transportado para um hospital de referência da região pela equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).
Os bombeiros atenderam a ocorrência às 14h53, quando encontraram a vítima caída ao solo, e realizaram os protocolos de atendimento pré-hospitalar para trauma, realizando os procedimentos necessários para a estabilização do paciente.
A via foi parcialmente interditada durante o atendimento, para garantir a segurança dos socorristas, da vítima e dos demais usuários da via.
