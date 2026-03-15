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Suspeita de drones atrasa pouso de voo em Brasília

Aeronave que saiu de Porto Alegre aguardou autorização para aterrissar após alerta no Aeroporto Internacional de Brasília

Suspeita de drones atrasa pouso de voo em Brasília - (crédito: Latam/Reprodução)
Suspeita de drones atrasa pouso de voo em Brasília - (crédito: Latam/Reprodução)

Um voo que partiu de Porto Alegre com destino a Brasília teve o pouso atrasado na noite deste sábado (14/3) após uma suspeita de drones sobrevoando nas proximidades do Aeroporto Internacional de Brasília.

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A aeronave da companhia aérea LATAM, de número 3225, tinha chegada prevista para as 19h50 na capital federal. No entanto, o pouso foi autorizado apenas às 20h15, registrando um atraso de cerca de 25 minutos em relação ao horário inicial.

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De acordo com a Inframerica, concessionária que administra o terminal, houve inicialmente uma suspeita da presença de drones próximos à área onde o avião realizaria o pouso. Por precaução, as aeronaves que estavam em aproximação precisaram aguardar autorização para aterrissar.

Ainda segundo a administração do aeroporto, equipes de segurança foram mobilizadas para verificar a situação. Após a checagem, a suspeita foi descartada e as operações seguiram normalmente no terminal aéreo.

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Paulo Gontijo

Jornalista e repórter da editoria de Cidades do Correio Braziliense. Atuou na comunicação interna do Banco do Brasil e integrou a equipe de Marcelo Tas, com interesse em narrativas humanizadas, acessibilidade e temas sociais.

Por Paulo Gontijo
postado em 15/03/2026 08:19
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