Suspeita de drones atrasa pouso de voo em Brasília

Um voo que partiu de Porto Alegre com destino a Brasília teve o pouso atrasado na noite deste sábado (14/3) após uma suspeita de drones sobrevoando nas proximidades do Aeroporto Internacional de Brasília.

A aeronave da companhia aérea LATAM, de número 3225, tinha chegada prevista para as 19h50 na capital federal. No entanto, o pouso foi autorizado apenas às 20h15, registrando um atraso de cerca de 25 minutos em relação ao horário inicial.

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De acordo com a Inframerica, concessionária que administra o terminal, houve inicialmente uma suspeita da presença de drones próximos à área onde o avião realizaria o pouso. Por precaução, as aeronaves que estavam em aproximação precisaram aguardar autorização para aterrissar.

Ainda segundo a administração do aeroporto, equipes de segurança foram mobilizadas para verificar a situação. Após a checagem, a suspeita foi descartada e as operações seguiram normalmente no terminal aéreo.