Suspeita de bomba mobiliza PF em voo no Aeroporto de Brasília

Uma suspeita de bomba em um voo da LATAM Airlines Brasil, com destino ao Aeroporto de Guarulhos, mobilizou a Polícia Federal no Aeroporto de Brasília na manhã desta segunda-feira (9/3). Segundo informações preliminares, uma passageira afirmou ter encontrado um bilhete indicando a presença de um explosivo na aeronave. A PF informou que nada foi encontrado.

Em nota, a Inframérica, responsável pela administração do Aeroporto de Brasília, informou que o Plano de Contingência do terminal foi acionado e que todos os passageiros foram desembarcados da aeronave. “As demais operações aéreas do Aeroporto de Brasília seguem sem impacto”, informou a empresa.

Também em nota, a LATAM Airlines Brasil afirmou que solicitou às autoridades uma verificação de segurança na aeronave. Segundo a companhia, a medida é preventiva e está alinhada aos protocolos estabelecidos para esse tipo de situação.

A empresa informou ainda que presta assistência aos passageiros e aguarda a conclusão dos procedimentos de segurança e a liberação da aeronave pelas autoridades para definir um novo horário de decolagem. “A LATAM reforça que a segurança é seu valor inegociável e que adota os mais elevados padrões internacionais para garantir uma operação segura a todos”, afirmou a companhia.

De acordo com a Polícia Federal, foram inspecionados passageiros e bagagens, além da aeronave, para verificar a existência de algum material explosivo. “As diligências foram concluídas, não tendo sido identificados riscos ou irregularidades”, concluiu a corporação.

Leia as notas na íntegra:

O Aeroporto de Brasília informa que, na manhã desta segunda-feira (9), foi registrada uma ocorrência em um voo da LATAM Airlines com destino ao Aeroporto de Guarulhos.

O Plano de Contingência do terminal foi acionado, e a Polícia Federal está no local para apurar a situação.

Os passageiros foram desembarcados da aeronave, e o voo, que tinha partida prevista para as 9h55, aguarda liberação para prosseguir.

As demais operações aéreas do Aeroporto de Brasília seguem sem impacto.





A LATAM Airlines Brasil informa que solicitou às autoridades uma verificação de segurança para o voo LA4677 (Brasília–São Paulo/Guarulhos) desta segunda-feira (9 de março), programado para decolar às 9h55 (hora local). A medida é preventiva e está alinhada aos protocolos de segurança estabelecidos para esse tipo de situação.

A companhia oferece assistência aos passageiros e aguarda a conclusão do procedimento e a consequente liberação da aeronave pelas autoridades competentes para determinar um novo horário de decolagem.

A LATAM reforça que a segurança é seu valor inegociável e que adota os mais elevados padrões internacionais para garantir uma operação segura a todos.

A Polícia Federal foi acionada, nesta segunda-feira (9/3), para apurar um comunicado relacionado a uma aeronave da companhia aérea Latam que realizaria voo com saída do Aeroporto Internacional de Brasília/DF.

Em razão do comunicado, foram adotados, imediatamente, os protocolos de segurança previstos para esse tipo de ocorrência, ainda em solo.

Equipes especializadas da PF realizaram inspeções na aeronave, bem como em passageiros e em bagagens, com o objetivo de verificar a existência de eventual risco à operação aérea.

As diligências foram concluídas, não tendo sido identificados riscos ou irregularidades.

