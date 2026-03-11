Estrangeira é presa no Aeroporto de Brasília com 4,2 kg de metanfetamina

Droga foi localizada durante fiscalização no terminal internacional do Aeroporto de Brasília - (crédito: Divulgação/PF)

Uma mulher de nacionalidade mexicana foi presa em flagrante pela Polícia Federal (PF) ao tentar desembarcar no Aeroporto Internacional de Brasília transportando uma carga de aproximadamente 4,2 kg de metanfetamina. A apreensão, ocorrida na manhã desta quarta-feira (11/3), deu-se durante uma operação de rotina voltada à repressão ao tráfico internacional de entorpecentes no terminal aeroportuário.

As equipes da PF, em ação integrada com a Receita Federal do Brasil, identificaram a substância ilícita com a mulher durante os procedimentos de fiscalização de bagagens e passageiros. A metanfetamina, droga sintética de alto valor comercial e forte poder viciante, estava oculta nos pertences da suspeita.

Após a detenção, a mulher foi encaminhada à Superintendência Regional da Polícia Federal no Distrito Federal, no Setor Policial Sul. No local, foram realizados os procedimentos de polícia judiciária e a lavratura do auto de prisão em flagrante por tráfico internacional de drogas. A suspeita permanece à disposição da Justiça Federal e a carga foi enviada para perícia técnica.