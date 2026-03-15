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Vídeo: rompimento de cano inunda com água e dejetos setor do Hospital de Base

Registro mostra inundação em unidade na Asa Sul. Iges-DF garante que área passou por higienização e que funcionamento do hospital segue normal

Rompimento de cano deixou unidade do Hospital de Base inundada - (crédito: Material cedido ao Correio)
Rompimento de cano deixou unidade do Hospital de Base inundada - (crédito: Material cedido ao Correio)

Um vídeo compartilhado com o Correio neste domingo (15/3) mostra o momento em que um rompimento na tubulação de esgoto atingiu as dependências do Hospital de Base do Distrito Federal (HBDF), na Asa Sul. Nas imagens, é possível observar uma quantidade significativa de água suja acumulada no chão de uma sala de apoio equipada com computadores e bancadas de trabalho. Confira:

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Segundo relatos, o líquido continha dejetos e descia em cascata pelo teto e pelas janelas, atingindo equipamentos e mobiliário, enquanto poças se espalhavam por todo o piso da unidade. As imagens foram registradas na tarde de sábado (14).

Em resposta, o Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal (IgesDF), responsável pela administração do hospital, informou que o vazamento foi identificado no 3º andar e prontamente solucionado pelas equipes de manutenção. Segundo a nota oficial, o reparo foi realizado assim que a situação foi detectada, não havendo prejuízo à assistência prestada aos pacientes.

O Iges-DF ressaltou que, após a contenção do vazamento, a área passou por um processo de limpeza e higienização para garantir a segurança do ambiente, e reiterou que o atendimento no Hospital de Base seguiu normalmente.

Confira a nota na íntegra: 

O Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal (IgesDF) informa que um vazamento de esgoto identificado na tarde deste sábado (14), no 3º andar do Hospital de Base do Distrito Federal (HBDF), foi prontamente solucionado pelas equipes de manutenção da unidade, sem qualquer prejuízo à assistência prestada aos pacientes.

Assim que a situação foi identificada, a equipe técnica foi acionada e realizou os reparos necessários para conter o vazamento e restabelecer o funcionamento do sistema. Após a intervenção, a área passou por limpeza e higienização, garantindo a plena segurança do ambiente.

O IgesDF reforça que o atendimento na unidade seguiu normalmente e que a ocorrência foi resolvida ainda na tarde de sábado.

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Letícia Mouhamad

Repórter

Jornalista graduanda pelo IESB e formada em Letras pela UnB. Teve experiência na Revista do Correio e, desde 2023, atua na editoria de Cidades. Tem interesse por temas ligados à saúde mental e à mobilidade urbana. Venceu os prêmios Sebrae e ABP.

Paulo Gontijo

Jornalista e repórter da editoria de Cidades do Correio Braziliense. Atuou na comunicação interna do Banco do Brasil e integrou a equipe de Marcelo Tas, com interesse em narrativas humanizadas, acessibilidade e temas sociais.

Por Letícia Mouhamad e Paulo Gontijo
postado em 15/03/2026 18:20
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