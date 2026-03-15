"A Serrinha é nossa": ato reúne mais de mil pessoas em defesa da região

Ao menos 1.200 pessoas, entre moradores, participantes de associações e políticos, se reuniram no Eixão, na altura da 208 Norte, em um ato em defesa da Serrinha do Paranoá, área incluída no Projeto de Lei nº 2175/2026, que autoriza o repasse de imóveis públicos para a capitalização do Banco de Brasília (BRB) após crises financeiras da instituição.

A chuva não desanimou a mobilização, que contou com a exposição de desenhos feitos por estudantes da Escola da Árvore, localizada na Serrinha. Nathalia Campos, 39 anos, diretora administrativa da instituição, levou a filha, a pequena Elisa,7, para participar do ato. "Nós ocupamos esse território e temos tentado mostrar às crianças, desde cedo, a importância de cuidar daquele espaço e do cerrado como um todo. Por isso, os motivamos a desenhar animais que já viram nos arredores da Serrinha para ilustrar a riqueza daquela área", conta.

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O impasse em torno da Serrinha do Paranoá teve início com a sanção do novo Plano Diretor de Ordenamento Territorial (PDOT) em fevereiro de 2026, que classificou a área de 716 hectares como zona de expansão urbana. Avaliado em R$ 2,3 bilhões, o espaço passou a ser o item central da estratégia de garantia para empréstimos junto ao Fundo Garantidor de Créditos.

Em resposta, moradores e entidades realizaram a manifestação, alegando a existência de 119 nascentes no local e criticando o risco ao equilíbrio hídrico da região, que integra a Aárea de Preservação Ambiental (APA) do Planalto Central. No campo político, a oposição questionou a legalidade do uso de terras públicas para cobrir rombos bancários.

























Cronologia dos Fatos

Fevereiro de 2026: O novo Plano Diretor de Ordenamento Territorial (PDOT) é sancionado, classificando a área da Serrinha como zona de expansão urbana, permitindo uma densidade de até 35 mil residentes.

3 de março (terça-feira): a Câmara Legislativa (CLDF) aprova o projeto de lei que inclui a Serrinha como garantia para o BRB. O texto segue para sanção do governador Ibaneis Rocha.

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5 de março (quinta-feira): o governador afirma ao Correio Braziliense que não retirará a Serrinha da lista de imóveis. A Terracap emite nota informando que o terreno não possui nascentes ou recursos hídricos e não integra Área de Proteção Permanente (APP).

8 de março (domingo): moradores e associações, como a Preserva Serrinha, realizam ato público denunciando a existência de 119 nascentes no local. Estudantes da Escola da Árvore também se manifestam contra a inclusão da área no plano de salvamento do banco.

13 de março (sexta-feira): em agenda oficial, o governador Ibaneis Rocha nega a existência de nascentes na região. O chefe do Executivo declarou: "Ninguém fez mais pela proteção ambiental do que eu", afirmando que as críticas fazem parte de uma disputa de grupos contrários à solução financeira para o BRB.