Suspeito de roubo morre após morador reagir a invasão no Lago Norte

Um homem morreu após ser baleado durante uma tentativa de roubo a uma casa na madrugada de segunda-feira (9/3), na região da SHIN QL 2, no Lago Norte. O autor do disparo é morador da residência, que se identificou como policial e reagiu à invasão após o suspeito apontar um objeto semelhante a uma arma de fogo em sua direção e para o animal de estimação da família.

De acordo com o registro da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), a vítima compareceu à 6ª Delegacia de Polícia (Paranoá) e relatou que, entre 4h e 6h da manhã, percebeu que sua casa havia sido invadida. Segundo o depoimento, o suspeito, descrito como um homem em situação de rua, já havia retirado objetos do interior do imóvel e os colocado na área externa.

Ainda segundo o morador, ao abrir a porta da varanda, encontrou o invasor portando um objeto que aparentava ser uma arma de fogo, apontando para a cachorra da residência. Temendo pela própria vida, o proprietário efetuou disparos com sua arma de fogo em direção ao suspeito para conter a ação.

O homem afirmou ainda que chegou a dar voz de prisão ao invasor, dizendo ser policial, e efetuou novos disparos em direção segura enquanto o suspeito fugia do local. O autor do roubo correu pela rua e conseguiu se afastar da residência.

Pouco tempo depois, o suspeito foi localizado ferido em uma parada de ônibus próxima ao local da ocorrência. Ele foi socorrido e encaminhado ao Hospital de Base para atendimento de emergência, mas não resistiu aos ferimentos. O óbito foi confirmado às 10h50.

Segundo a PCDF, o suspeito ainda não havia sido identificado. O corpo foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal (IML) para exames.

Os objetos retirados da residência foram recuperados pelo proprietário. Uma bicicleta da vítima, utilizada pelo suspeito durante a fuga, também foi localizada por policiais militares e devolvida.

A perícia foi acionada para o local do crime e o caso foi registrado inicialmente na 6ª Delegacia de Polícia. A investigação ficará sob responsabilidade da 9ª Delegacia de Polícia (Lago Norte), que apura as circunstâncias da ocorrência.