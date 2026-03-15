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Trânsito

Motorista perde o controle, bate em poste e capota carro na Asa Norte

Fiat Mobi capota e atinge um poste próximo ao Ginásio Nilson Nellson; duas mulheres são atendidas pela CBMDF

O acidente causou sérios danos ao veículo - (crédito: Serviço Operacional de Informação Pública – SOINP/CBMDF)
O acidente causou sérios danos ao veículo - (crédito: Serviço Operacional de Informação Pública – SOINP/CBMDF)

Uma condutora perdeu o controle do veículo, bateu num poste e capotou na Asa Norte, por volta das 18h deste domingo (15/3). O sinistro de trânsito ocorreu na via entre o Autódromo Internacional de Brasília e o Ginásio Nilson Nelson. 

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Dentro do carro, um Fiat Mobi de cor branca, havia duas mulheres. Apesar de o poste e o veículo terem ficado bastante danificados, a condutora e a passageira não se feriram. Elas foram avaliadas pelo Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) conscientes, orientadas e estáveis. Ambas recusaram o transporte para a unidade hospitalar. 

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Duas mulheres estavam no veículo na hora da colisão
Duas mulheres estavam no veículo na hora da colisão (foto: Serviço Operacional de Informação Pública – SOINP/CBMDF)

Após o atendimento das vítimas, o local ficou aos cuidados da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF). Não se sabe as causas do sinistro de trânsito. 

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Beatriz Mascarenhas*

Estagiária

Estagiária na editoria de Cidades

Por Beatriz Mascarenhas*
postado em 15/03/2026 22:35
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