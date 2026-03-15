Motorista perde o controle, bate em poste e capota carro na Asa Norte

Uma condutora perdeu o controle do veículo, bateu num poste e capotou na Asa Norte, por volta das 18h deste domingo (15/3). O sinistro de trânsito ocorreu na via entre o Autódromo Internacional de Brasília e o Ginásio Nilson Nelson.

Dentro do carro, um Fiat Mobi de cor branca, havia duas mulheres. Apesar de o poste e o veículo terem ficado bastante danificados, a condutora e a passageira não se feriram. Elas foram avaliadas pelo Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) conscientes, orientadas e estáveis. Ambas recusaram o transporte para a unidade hospitalar.

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Duas mulheres estavam no veículo na hora da colisão (foto: Serviço Operacional de Informação Pública – SOINP/CBMDF)

Após o atendimento das vítimas, o local ficou aos cuidados da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF). Não se sabe as causas do sinistro de trânsito.