Colisão entre dois carros deixa uma pessoa ferida no Eixo Monumental

Um dos carros envolvidos no sinistro é de uma funerária. Ele atingiu um semáforo da via e teve a frente destruída - (crédito: DivulgaÃ§Ã£o/CBMDF)

O carro de uma funerária e um Fiat Argo colidiram perto do Memorial JK, no Eixo Monumental, por volta das 13h10 desta segunda-feira (16/03). Após o impacto, um deles atingiu o semáforo da via. De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), a batida deixou uma mulher ferida. A vítima era ocupante do Argo e estava acompanhada de um homem e de uma menina que não se feriram.

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Ao chegar ao local, a equipe de bombeiros isolou e área, e os socorristas avaliaram o estado dos envolvidos. Segundo o CBMDF, a vítima estava consciente e orientada, mas reclamava de dores nas regiões do abdômen e da cabeça.

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Segundo o motorista do carro da funerária, ele seguia no sentido da Torre de TV, e o outro veículo tentou fazer uma conversão à esquerda, quando houve o choque.

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A equipe médica, seguindo o protocolo de trauma, imobilizou a vítima e a transportou para uma unidade hospitalar. Os bombeiros não informaram a causa do acidente. Agora, a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) está responsável pelo local. Por causa do acidente, o retorno foi provisoriamente fechado. Os veículos continuavam no local até as 15h30.