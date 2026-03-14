Princípio de incêndio na 114 Norte faz prédio ser evacuado durante a madrugada

Moradores de um prédio da 114 Norte foram evacuados na madrugada deste sábado (14/3) devido a um princípio de incêndio - (crédito: Divulgação/CBMDF)

Um princípio de incêndio em um apartamento da 114 Norte fez com que moradores do edifício fossem evacuados por volta das 4h50 deste sábado (14/3). Três viaturas do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) atuaram no combate às chamas vindas de um imóvel do segundo andar. Ninguém ficou ferido.

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O incêndio foi contido rapidamente com o auxílio de equipamentos preventivos fixos do próprio prédio. Em seguida, os militares realizaram o combate direto ao fogo com linhas de mangueiras.

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Após a extinção das chamas, foi feita ventilação mecânica no imóvel para dissipação da fumaça acumulada e redução de riscos de intoxicação dos moradores. A perícia de incêndio do CBMDF foi acionada para apurar as possíveis causas do incêndio. O proprietário do apartamento ficou responsável pelo local.