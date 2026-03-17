BR-060 é liberada após sinistro de trânsito envolvendo carretas

Após horas de transtornos no trânsito, a BR-060 foi totalmente liberada na tarde desta terça-feira (17/3). Com a retirada dos veículos envolvidos e a conclusão do atendimento às ocorrências, o fluxo de veículos na rodovia voltou a seguir normalmente nos dois sentidos.

Equipes de resgate e de segurança atuaram ao longo do dia no atendimento às vítimas e na organização do tráfego, que ficou comprometido, principalmente, no trecho conhecido como “07 Curvas” que ficou totalmente interditado.

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Três ocorrências em menos de 24 horas

A sequência de ocorrências na BR-060 começou na noite de segunda-feira (16/3), quando uma carreta carregada com botijões de gás vazios tombou no sentido Brasília–Goiânia, após o posto da Polícia Rodoviária Federal (PRF). O motorista foi atendido pelo Corpo de Bombeiros, mas não sofreu ferimentos.

Já na manhã desta terça-feira (17/3), duas carretas colidiram no trecho das “07 Curvas”. Um dos veículos, carregado com bananas, perdeu o controle da direção, atravessou o canteiro central e atingiu outra carreta que seguia no sentido Brasília. Duas pessoas ficaram feridas: o motorista da carreta de bananas, que sofreu uma semi-amputação no braço esquerdo, e um passageiro, com fratura na perna direita. Ambos foram levados para uma unidade hospitalar. O condutor do outro veículo não se feriu.

Durante o congestionamento provocado pela colisão, um terceiro sinistro de trânsito foi registrado. Um caminhão que transportava tijolos perdeu o freio ao enfrentar o trânsito lento e acabou tombando no canteiro central da rodovia. O motorista não ficou ferido, mas parte da carga caiu e ficou danificada.

A dinâmica dos acontecimentos é investigadaa pela Polícia Rodoviária Federal (PRF).