Fábio Félix pede bloqueio de bens de Ibaneis por supostas irregularidades no BRB

Fábio Félix pede investigação e bloqueio de bens de Ibaneis por supostas irregularidades no BRB - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A Press)

O deputado distrital Fábio Félix (Psol) pediu a investigação e o bloqueio de bens do governador Ibaneis Rocha (MDB) por improbidade administrativa referente às operações entre o Banco Master e o Banco de Brasília (BRB). O pedido foi enviado via requerimento para a Promotoria de Justiça de Defesa do Patrimônio Público e Social do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (Prodep/MPDFT).

O requerimento pede a abertura de investigação sobre uma série de atos e omissões atribuídos ao governador do DF na condução das relações entre o BRB e o Banco Master. Segundo a representação, as decisões políticas e financeiras teriam favorecido interesses privados, em meio a operações consideradas arriscadas e, posteriormente, bilionárias para o banco público.

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O documento também aponta possíveis vínculos entre o escritório de advocacia do governador Ibaneis e fundos ligados ao ecossistema financeiro do Master, o que, na avaliação do deputado distrital, levanta indícios de conflito de interesses.

A peça sustenta que essas relações podem configurar atos de improbidade administrativa, como enriquecimento ilícito, prejuízo ao erário e violação aos princípios da administração pública. Entre os principais pontos citados estão a compra de ativos considerados problemáticos, transferências bilionárias entre as instituições e a posterior necessidade de socorro financeiro ao BRB com recursos e patrimônio público.

O requerimento solicita a investigação para apurar as responsabilidades de agentes públicos e privados envolvidos. Além disso, pede medidas cautelares, como a indisponibilidade de bens, para garantir eventual ressarcimento aos cofres públicos. Caso as irregularidades sejam confirmadas, o documento defende a aplicação de sanções previstas em lei, como perda da função pública, suspensão de direitos políticos e pagamento de multa.