Traficante morre após troca tiros com a polícia no Riacho Fundo I

Um dos traficantes não resistiu aos tiros e morreu no local; comparsa consegue fugir durante o confronto - (crédito: Divulgação/PMDF)

Troca de tiro entre policiais militares do Patamo/BPChoque e um suspeito de tráfico de drogas terminou com a morte de um homem na manhã desta terça-feira (17), no Riacho Fundo I. Tudo começou, por volta das 11h30, na QN 1, quando a equipe flagrou dois indivíduos trocando as placas de identificação de um veículo.

Segundo a Polícia Militar, ao perceberem a aproximação da viatura, um dos suspeitos fugiu em direção a uma área de mata, enquanto o outro atirou contra os agentes com uma pistola. Houve revide, e o homem foi baleado. O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas ele não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

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Durante a perícia, os policiais identificaram que o veículo estava com o Número de Identificação Veicular (NIV) suprimido. No interior do carro, foram encontrados cerca de 5 kg de maconha. A arma usada no confronto e o automóvel foram apreendidos e encaminhados à 29ª Delegacia de Polícia, que investiga o caso.

*Com informações da Polícia Militar do Distrito Federal