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Tráfico

Policiais prendem suspeitos de tráfico no Paranoá nesta terça-feira (16/3)

Segundo a Polícia Militar, foram apreendidas 33 porções de droga, além de dinheiro em espécie, uma balança e um celular

Material apreendido após a prisão dos três suspeitos - (crédito: Divulgação/PMDF)
Material apreendido após a prisão dos três suspeitos - (crédito: Divulgação/PMDF)

Por Luiz Francisco*

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A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), por meio do 20º Batalhão, prendeu três traficantes na noite desta terça-feira (16/3), na quadra 30, conjunto I, no Paranoá. A ação foi realizada pelas equipes do Grupo Tático Operacional (GTOP) e do Grupo Tático em Ações Motociclísticas (GTM).

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Segundo a PMDF, os policiais apreenderam 33 porções de drogas como crack, maconha e cocaína. Além de produtos ilícitos, os militares encontraram dinheiro em espécie, uma balança e um celular utilizado pelos suspeitos.

Os envolvidos e todo material apreendido foram encaminhados à delegacia para as providências legais cabíveis.

 

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Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 17/03/2026 15:03
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