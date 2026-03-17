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Policiais prendem suspeito que portava faca na Rodoviária do Plano Piloto

Segundo a PMDF, o homem tentou agredir uma pessoa após uma discussão dentro de um ônibus. Durante a abordagem, ele apresentou comportamento alterado e resistiu às ordens dos agentes

O suspeito perseguiu uma vítima e portava uma faca - (crédito: Divulgação/PMDF)
O suspeito perseguiu uma vítima e portava uma faca - (crédito: Divulgação/PMDF)

Por Luiz Francisco*

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Policiais militares prenderam, neste domingo (15/3), um homem armado com uma faca, na Plataforma E da Rodoviária do Plano Piloto. Segundo a PMDF, o suspeito tentou agredir uma pessoa após uma discussão dentro de um ônibus.

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Os militares foram acionados pelos passageiros, que denunciaram o homem por perseguição à vítima após o desembarque. Durante a abordagem, o homem apresentou comportamento alterado e resistiu às ordens dos militares.

O suspeito foi contido e levado à 5ª Delegacia de Polícia para ser autuado pelos crimes de ameaça e porte de arma branca. Não há informações sobre o motivo da discussão entre a vítima e o agressor.

*Estagiário sob a supervisão de Eduardo Pinho

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Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 17/03/2026 19:39 / atualizado em 17/03/2026 19:52
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