GDF assina cessão de área para 5 mil novas moradias em Brazlândia

Ibaneis Rocha assinou termo de cessão de uso de uma área da Terracap - (crédito: Renato Alves/Agência Brasília)

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), assinou, nesta quarta-feira (18/3), o termo de cessão de uma área da Agência de Desenvolvimento do DF (Terracap) para a Companhia de Desenvolvimento Habitacional (Codhab-DF), destinada à criação de um novo bairro de interesse social na Área de Expansão Vila São José, em Brazlândia.

O projeto prevê a construção de aproximadamente 5.069 unidades habitacionais, com capacidade para abrigar cerca de 18,4 mil pessoas. Durante o evento, o governador enfatizou que a iniciativa promove um crescimento ordenado para a cidade, que hoje possui 70 mil habitantes.

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“Essa região precisava crescer, e agora vai crescer de forma planejada. Isso melhora o comércio, gera emprego, aumenta a renda e dá condições para que as pessoas vivam com mais qualidade. É isso que buscamos”, afirmou Ibaneis, destacando que o processo respeitou todas as etapas ambientais e de regularização fundiária para garantir a sustentabilidade do empreendimento.

A expansão urbana será dividida em dois setores que, somados, ocupam 92 hectares. O presidente da Terracap, Izidio Santos, ressaltou que a oferta de terrenos públicos visa viabilizar moradia digna e evitar ocupações irregulares, garantindo infraestrutura adequada para as famílias.

Para ter acesso aos imóveis, os interessados deverão cumprir os requisitos da Codhab, como residir no DF há pelo menos cinco anos e possuir renda familiar de até 12 salários mínimos. Segundo o diretor-presidente da Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil (Novacap), Marcelo Fagundes, a cessão da área permite o início dos projetos de engenharia e urbanismo antes do chamamento dos habilitados. “São regras simples, mas necessárias para proteger as pessoas que aguardam esse imóvel. É um sonho realizado”, pontuou Fagundes.

A região aguardava investimentos habitacionais de grande porte há três décadas. “Brazlândia, hoje, é um lugar que vai acolher os seus filhos, porque nós vamos ter um programa habitacional depois de 30 anos lutando por isso”, celebrou a administradora regional, Luciana Lima.