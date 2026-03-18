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Justiça do DF decide manter teste de barra dinâmica para mulheres

Nova decisão do TJDFT restabelece exigência prevista no edital do Corpo dos Bombeiros do DF. Juiz considerou que não há irregularidade que justifique a intervenção do Judiciário

Nova decisão do TJDFT restabelece exigência de barra dinâmica para mulheres em concurso dos Bombeiros do DF - (crédito: Divulgação/PRF )
Nova decisão do TJDFT restabelece exigência de barra dinâmica para mulheres em concurso dos Bombeiros do DF - (crédito: Divulgação/PRF )

O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT) decidiu manter a exigência do teste de barra dinâmica para candidatas no concurso do Corpo de Bombeiros Militar (CBMDF). A decisão foi publicada na noite dessa terça-feira (17/3) e restabeleceu as regras previstas no edital.

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Mais cedo, no mesmo dia, o juiz substituto Carlos Fernando Fecchio dos Santos, da 1ª Vara da Fazenda Pública do DF, havia mantido a suspensão da prova para mulheres. A medida estava relacionada a uma recomendação do Ministério Público do Distrito Federal, que apontava possível discriminação de gênero na exigência.

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No entanto, por volta das 23h de terça-feira, uma nova decisão foi incluída no processo e mudou o entendimento. Ao analisar o caso, o desembargador Carlos Pires Soares Neto, da 1ª Turma Cível do TJDFT, determinou que as regras originais do edital fossem restabelecidas.

Na avaliação do magistrado, os critérios para o teste físico estão fundamentados em aspectos técnicos e científicos e não há irregularidade que justifique a intervenção do Judiciário.

O desembargador também considerou que o Corpo de Bombeiros apresentou justificativa técnica para exigir ao menos uma repetição na barra dinâmica pelas candidatas, relacionando o teste às atividades exercidas na rotina da corporação.

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Paulo Gontijo

Jornalista e repórter da editoria de Cidades do Correio Braziliense. Atuou na comunicação interna do Banco do Brasil e integrou a equipe de Marcelo Tas, com interesse em narrativas humanizadas, acessibilidade e temas sociais.

Por Paulo Gontijo
postado em 18/03/2026 19:13
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