Justiça do DF decide manter teste de barra dinâmica para mulheres

Nova decisão do TJDFT restabelece exigência de barra dinâmica para mulheres em concurso dos Bombeiros do DF - (crédito: Divulgação/PRF )

O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT) decidiu manter a exigência do teste de barra dinâmica para candidatas no concurso do Corpo de Bombeiros Militar (CBMDF). A decisão foi publicada na noite dessa terça-feira (17/3) e restabeleceu as regras previstas no edital.

Mais cedo, no mesmo dia, o juiz substituto Carlos Fernando Fecchio dos Santos, da 1ª Vara da Fazenda Pública do DF, havia mantido a suspensão da prova para mulheres. A medida estava relacionada a uma recomendação do Ministério Público do Distrito Federal, que apontava possível discriminação de gênero na exigência.

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No entanto, por volta das 23h de terça-feira, uma nova decisão foi incluída no processo e mudou o entendimento. Ao analisar o caso, o desembargador Carlos Pires Soares Neto, da 1ª Turma Cível do TJDFT, determinou que as regras originais do edital fossem restabelecidas.

Na avaliação do magistrado, os critérios para o teste físico estão fundamentados em aspectos técnicos e científicos e não há irregularidade que justifique a intervenção do Judiciário.

O desembargador também considerou que o Corpo de Bombeiros apresentou justificativa técnica para exigir ao menos uma repetição na barra dinâmica pelas candidatas, relacionando o teste às atividades exercidas na rotina da corporação.