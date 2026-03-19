InícioCidades DF
Trabalho

Agências do Trabalhador disponibilizam 813 vagas nesta quinta-feira (19/3)

Interessados podem se candidatar pelo aplicativo da Carteira de Trabalho Digital ou presencialmente em uma das unidades

As vagas podem ser conferidas através do apllicativo da Carteira de Trabalho Digital ou presencialmente em uma das agências do trabalhador - (crédito: Marcelo Camargo / Agência Brasil)
As vagas podem ser conferidas através do apllicativo da Carteira de Trabalho Digital ou presencialmente em uma das agências do trabalhador - (crédito: Marcelo Camargo / Agência Brasil)

As agências do trabalhador do Distrito Federal disponibilizam 813 vagas de emprego nesta quinta-feira (19/3). Entre as oportunidades, o maior salário oferecido é para o cargo de eletricista e engenheiro civil, ambos com remuneração de R$ 4 mil.

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

Também há vaga para gerente de loja e supermercado, com salário de R$ 3,5 mil; duas oportunidades para operador de guindaste móvel, com remuneração de R$ 3 mil, e uma para coordenador de eventos, com o mesmo salário. As vagas estão distribuídas entre Park Way, Guará, Gama e postos sem local fixo de atuação.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

Leia também: Fundação Pró-Cerrado abre vagas de emprego com salários de até R$ 12 mil

O comércio concentra grande parte das oportunidades disponíveis. Há 202 vagas para vendedores em regiões como Taguatinga e Asa Sul, com salários que variam de R$ 1.621 a R$ 1.689. Para essas funções, não há exigência de escolaridade ou experiência anterior.

Também estão abertas 75 vagas para repositor de mercadorias e 55 para operador de caixa. Nessas funções, os salários começam em R$ 1,7 mil, e as oportunidades estão localizadas no Riacho Fundo II, Samambaia e em postos sem local definido.

Todas as vagas contam com benefícios. Os candidatos podem se inscrever pelo aplicativo da Carteira de Trabalho Digital (CTPS) ou comparecer a uma das 16 agências do trabalhador do DF, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

Mesmo que a vaga disponível no dia não seja do interesse do candidato, o cadastro permanece no sistema e pode ser utilizado em futuras seleções, já que as empresas consultam o banco de dados em busca de perfis compatíveis.

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Paulo Gontijo

Jornalista e repórter da editoria de Cidades do Correio Braziliense. Atuou na comunicação interna do Banco do Brasil e integrou a equipe de Marcelo Tas, com interesse em narrativas humanizadas, acessibilidade e temas sociais.

Por Paulo Gontijo
postado em 19/03/2026 06:30
SIGA
x