Agências do Trabalhador disponibilizam 813 vagas nesta quinta-feira (19/3)

As vagas podem ser conferidas através do apllicativo da Carteira de Trabalho Digital ou presencialmente em uma das agências do trabalhador - (crédito: Marcelo Camargo / Agência Brasil)

As agências do trabalhador do Distrito Federal disponibilizam 813 vagas de emprego nesta quinta-feira (19/3). Entre as oportunidades, o maior salário oferecido é para o cargo de eletricista e engenheiro civil, ambos com remuneração de R$ 4 mil.

Também há vaga para gerente de loja e supermercado, com salário de R$ 3,5 mil; duas oportunidades para operador de guindaste móvel, com remuneração de R$ 3 mil, e uma para coordenador de eventos, com o mesmo salário. As vagas estão distribuídas entre Park Way, Guará, Gama e postos sem local fixo de atuação.

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O comércio concentra grande parte das oportunidades disponíveis. Há 202 vagas para vendedores em regiões como Taguatinga e Asa Sul, com salários que variam de R$ 1.621 a R$ 1.689. Para essas funções, não há exigência de escolaridade ou experiência anterior.

Também estão abertas 75 vagas para repositor de mercadorias e 55 para operador de caixa. Nessas funções, os salários começam em R$ 1,7 mil, e as oportunidades estão localizadas no Riacho Fundo II, Samambaia e em postos sem local definido.

Todas as vagas contam com benefícios. Os candidatos podem se inscrever pelo aplicativo da Carteira de Trabalho Digital (CTPS) ou comparecer a uma das 16 agências do trabalhador do DF, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

Mesmo que a vaga disponível no dia não seja do interesse do candidato, o cadastro permanece no sistema e pode ser utilizado em futuras seleções, já que as empresas consultam o banco de dados em busca de perfis compatíveis.