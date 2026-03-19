DF está em alerta laranja com previsão de pancadas de chuva

Temperatura deve variar entre mínima de 18ºC e máxima de 29ºC - (crédito: Ed Alves / CB)

Por João Pedro Zamora*

O Distrito Federal pode enfrentar instabilidade nesta quinta-feira (19/3) de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET). O órgão emitiu alerta laranja para a região, afirmando que existe risco de chuva entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, ventos intensos (60-100 km/h). Há também risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.

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A previsão do Inmet também indica temperatura máxima de 29ºC e mínima de 18ºC. Apesar dos alertas, as pancadas de chuva devem ser reservadas para os períodos da tarde e da noite. A umidade pode variar entre 95% e 50%

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Apesar do risco de chuvas intensas, as precipitações são estimadas para acontecerem de formas isoladas com ventanias que variam de moderadas a fracas, portanto, vale a pena levar seu guarda-chuva!

*Estagiário sob supervisão de Aline Gouveia