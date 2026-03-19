Missa de São José dos Operários reúne devotos na Asa Norte

Por João Pedro Zamora*

A Paróquia São José Operário, na 604 Norte, reuniu fiéis, nesta quinta-feira (19/3), para a celebração do dia de São José. O evento conta com missas e estandes para distribuição de brindes e venda de lanches aos visitantes.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

O padre Ricardo Ferreira, pároco responsável pela condução das missas, falou sobre a história da paróquia, além da importância do comparecimento dos devotos. "Essa é uma das primeiras paróquias de Brasília e recebeu o nome de São José Operário em homenagem aos trabalhadores que vieram para cá na época da construção da cidade. Até mesmo Juscelino Kubitschek já veio aqui. Essa data é importantíssima, porque é quando os nossos fiéis de todas as partes do DF realizam essa peregrinação para louvar e compartilhar a bênção de São José".

Leia também: DF está em alerta laranja com previsão de pancadas de chuva

Como São José é o padroeiro dos trabalhadores e da família, muitos visitantes vêm em busca do milagre. Franciane dos Santos Sousa, secretária de 48 anos, relata que a sua devoção vem de um milagre que acredita ter sido realizado por São José. "Na época da pandemia, minha mãe estava internada, e os médicos disseram que ela não tinha chances de sair viva. Porém, depois que comecei a rezar para ele, ela melhorou e voltou para nossa família. Foi uma bênção divina", conta ela.

Maria do Amparo, aposentada de 68 anos, comenta a forma como a tradição familiar exerce papel importante na transmissão da crença. "Meus avós me apresentaram a São José e, hoje, eu o apresento aos meus netos. Costumo vir aqui e continuamos espalhando os milagres dele, concedidos pelo nosso trabalho e esforço. Tenho certeza de que a minha casa foi um presente dele para mim e minha família", finaliza.

Ainda nesta quinta, haverá celebrações às 15h e às 17h, com Santa Missa às 19h e às 20h30.

*Estagiário sob a supervisão de Tharsila Prates