Mulher é presa por tentar matar a irmã após descobrir traição

Mulher suspeita de jogar oléo quente na irmã foi presa na Cidade Ocidental (GO) - (crédito: Divulgação/PCDF)

Uma mulher de 29 anos foi presa pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) após tentar matar a própria irmã, de 20 anos, arremessando óleo fervente contra o seu rosto. O crime, tratado como tentativa de feminicídio, teria sido motivado pela descoberta de um relacionamento extraconjugal entre a vítima e o ex-companheiro da agressora.

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Após o ataque, ocorrido no início da tarde desta quarta-feira (18/3), a suspeita utilizou as redes sociais para publicar mensagens demonstrando felicidade com o ocorrido e ausência de qualquer arrependimento. A investigação, conduzida pela 30ª Delegacia de Polícia (São Sebastião), mobilizou equipes da Seção de Atendimento à Mulher e de Investigação de Crimes Violentos.

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Por meio de inteligência e cruzamento de dados, os agentes localizaram a mulher na Cidade Ocidental (GO), onde foi efetuada a prisão. A vítima sofreu queimaduras graves e foi socorrida às pressas, permanecendo internada no Hospital de Base de Brasília para tratamento especializado.

A autora foi encaminhada à unidade policial e possivelmente responderá pelo crime de tentativa de feminicídio. O caso segue sob acompanhamento da Polícia Civil para a conclusão do inquérito e envio ao Poder Judiciário.

Onde pedir ajuda

» Ligue 190: Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF). Serviço disponível 24h por dia, todos os dias. Ligação gratuita.

» Ligue 197: Polícia Civil do DF (PCDF). E-mail: denuncia197@pcdf.df.gov.brWhatsApp: (61) 98626-1197. Site: www.pcdf.df.gov.br/servicos/197/violencia-contra-mulher

» Ligue 180: Central de Atendimento à Mulher, canal da Secretaria Nacional de Políticas para as Mulheres. A denúncia pode ser feita de forma anônima, 24h por dia, todos os dias. Ligação gratuita.

» Delegacias Especiais de Atendimento à Mulher (Deam): funcionamento 24 horas por dia, todos os dias.

Deam 1: previne, reprime e investiga os crimes praticados contra a mulher em todo o DF, à exceção de Ceilândia. Endereço: EQS 204/205, Asa Sul.Telefones: 3207-6172 / 3207-6195 / 98362-5673. Email: deam_sa@pcdf.df.gov.br.

Deam 2: previne, reprime e investiga crimes contra a mulher praticados em Ceilândia. Endereço:St. M QNM 2, Ceilândia. Telefones: 3207-7391 / 3207-7408 / 3207-7438.