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TENTATIVA DE FEMINICÍDIO

Mulher é presa por tentar matar a irmã após descobrir traição

Autora de 29 anos celebrou o crime nas redes sociais e foi presa pela Polícia Civil em Goiás. Vítima segue internada em estado grave no Hospital de Base

Mulher suspeita de jogar oléo quente na irmã foi presa na Cidade Ocidental (GO) - (crédito: Divulgação/PCDF)
Mulher suspeita de jogar oléo quente na irmã foi presa na Cidade Ocidental (GO) - (crédito: Divulgação/PCDF)

Uma mulher de 29 anos foi presa pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) após tentar matar a própria irmã, de 20 anos, arremessando óleo fervente contra o seu rosto. O crime, tratado como tentativa de feminicídio, teria sido motivado pela descoberta de um relacionamento extraconjugal entre a vítima e o ex-companheiro da agressora.

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Após o ataque, ocorrido no início da tarde desta quarta-feira (18/3), a suspeita utilizou as redes sociais para publicar mensagens demonstrando felicidade com o ocorrido e ausência de qualquer arrependimento. A investigação, conduzida pela 30ª Delegacia de Polícia (São Sebastião), mobilizou equipes da Seção de Atendimento à Mulher e de Investigação de Crimes Violentos.

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Por meio de inteligência e cruzamento de dados, os agentes localizaram a mulher na Cidade Ocidental (GO), onde foi efetuada a prisão. A vítima sofreu queimaduras graves e foi socorrida às pressas, permanecendo internada no Hospital de Base de Brasília para tratamento especializado.

A autora foi encaminhada à unidade policial e possivelmente responderá pelo crime de tentativa de feminicídio. O caso segue sob acompanhamento da Polícia Civil para a conclusão do inquérito e envio ao Poder Judiciário.

Onde pedir ajuda

» Ligue 190: Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF). Serviço disponível 24h por dia, todos os dias. Ligação gratuita.

» Ligue 197: Polícia Civil do DF (PCDF). E-mail: denuncia197@pcdf.df.gov.brWhatsApp: (61) 98626-1197. Site: www.pcdf.df.gov.br/servicos/197/violencia-contra-mulher

» Ligue 180: Central de Atendimento à Mulher, canal da Secretaria Nacional de Políticas para as Mulheres. A denúncia pode ser feita de forma anônima, 24h por dia, todos os dias. Ligação gratuita.

» Delegacias Especiais de Atendimento à Mulher (Deam): funcionamento 24 horas por dia, todos os dias.

Deam 1: previne, reprime e investiga os crimes praticados contra a mulher em todo o DF, à exceção de Ceilândia. Endereço: EQS 204/205, Asa Sul.Telefones: 3207-6172 / 3207-6195 / 98362-5673. Email: deam_sa@pcdf.df.gov.br.

Deam 2: previne, reprime e investiga crimes contra a mulher praticados em Ceilândia. Endereço:St. M QNM 2, Ceilândia. Telefones: 3207-7391 / 3207-7408 / 3207-7438. 

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Letícia Mouhamad

Repórter

Jornalista graduanda pelo IESB e formada em Letras pela UnB. Teve experiência na Revista do Correio e, desde 2023, atua na editoria de Cidades. Tem interesse por temas ligados à saúde mental e à mobilidade urbana. Venceu os prêmios Sebrae e ABP.

Carlos Silva

Repórter

Formado em Jornalismo na Universidade de Brasília (UnB). É repórter na editoria de Cidades do Correio Braziliense. Tem interesse em jornalismo de dados e temas ligados à segurança pública.

Por Letícia Mouhamad e Carlos Silva
postado em 19/03/2026 11:13
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