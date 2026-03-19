Pitbull ataca morador e mata outro cachorro no Paranoá

Por Luiz Francisco*
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Na manhã desta quinta-feira (19), um cachorro da raça pitbull atacou uma pessoa e matou outro animal na quadra 20, conjunto H, no Paranoá. Segundo a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), as equipes se depararam com o cão em estado de agressividade
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Diante do risco, os militares precisaram intervir para que o cachorro não atacasse outros moradores. Segundo a PMDF, eles não tiveram outra alternativa senão neutralizar os ataques do cão, o que causou a morte do animal.
A vítima mordida pelo cachorro foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) e encaminhada ao Hospital Regional do Paranoá para conter o ferimento na perna. A ocorrência foi registrada na 6ª Delegacia de Polícia.
*Estagiário sob a supervisão de Márcia Machado
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