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Acidente

Carro colide com caminhão, capota e deixa mulher ferida na Via Estrutural

Passageira do Fiat Mobi foi encaminhada ao hospital após apresentar algumas escoriações

A passageira do Fiat Mobi foi encaminhada a um hospital de referência para avaliação médica - (crédito: Divulgação/CBMDF)
A passageira do Fiat Mobi foi encaminhada a um hospital de referência para avaliação médica - (crédito: Divulgação/CBMDF)

Por Luiz Francisco*

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Nesta tarde de quinta-feira (19/3), um carro capotou após colidir com um caminhão de caçamba. O acidente ocorreu na Via Estrutural, sentido Plano Piloto. 

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No local do ocorrido, as equipes de socorro atenderam a passageira do Fiat Mobi, que apresentava escoriações e foi transportada para um hospital de referência para avaliação médica. O motorista do carro e o condutor do caminhão não sofreram ferimentos.

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) foi acionada e o local do acidente ficou sob os cuidados da autoridade. Ainda não há informações sobre a dinâmica do acontecimento.

*Estagiário sob a supervisão de Patrick Selvatti

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Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 19/03/2026 16:23
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