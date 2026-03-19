Carro colide com caminhão, capota e deixa mulher ferida na Via Estrutural

A passageira do Fiat Mobi foi encaminhada a um hospital de referência para avaliação médica - (crédito: Divulgação/CBMDF)

Por Luiz Francisco*

Nesta tarde de quinta-feira (19/3), um carro capotou após colidir com um caminhão de caçamba. O acidente ocorreu na Via Estrutural, sentido Plano Piloto.

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No local do ocorrido, as equipes de socorro atenderam a passageira do Fiat Mobi, que apresentava escoriações e foi transportada para um hospital de referência para avaliação médica. O motorista do carro e o condutor do caminhão não sofreram ferimentos.

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) foi acionada e o local do acidente ficou sob os cuidados da autoridade. Ainda não há informações sobre a dinâmica do acontecimento.

*Estagiário sob a supervisão de Patrick Selvatti