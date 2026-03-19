Motociclista morre após colisão com caminhão na BR 020

No local, as equipes de socorro encontraram o condutor da moto caÃ­do ao chÃ£o - (crédito: DivulgaÃ§Ã£o/CBMDF)

Por Luiz Francisco*

Nesta manhã de quinta-feira (19), uma moto se chocou com um caminhão na BR-020, acima do Posto Alfama, sentido Brasília. O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) declarou o óbito do motociclista envolvido no acidente.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

No local, as equipes de socorro encontraram o condutor da moto caído ao chão. Após os socorristas avaliarem a vítima, os militares constataram lesões graves incompatíveis com a vida e sem sinais vitais detectados.

Leia também: Motociclista fica ferido após colisão contra um carro em São Sebastião

A via foi sinalizada e ficou sob a responsabilidade da Polícia Rodoviária Federal (PRF). A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) foi acionada para os procedimentos cabíveis. Ainda não há informações sobre a dinâmica do acidente.

*Estagiário sob a supervisão de Márcia Machado