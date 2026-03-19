Morre José Augusto Pinheiro, empresário do setor de transporte de Brasília

A CLDF já homenageou o empresário ao conceder o título de Cidadão Honorário - (crédito: Material cedido ao Correio )

Por Luiz Francisco*

Morreu na noite desta quarta-feira (18), o empresário do transporte rodoviário e pioneiro, José Augusto Pinheiro, aos 93 anos. A causa da morte não foi divulgada pelos familiares. O velório ocorre hoje (19), das 14h30 às 16h30, na Capela 10 do Cemitério Campo da Esperança.

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José começou a carreira aos 12 anos de idade, no eixo rodoviário, onde aprendeu a dirigir caminhões e ônibus de passeio. Após anos, o empresário consolidou a Real Expresso, que foi uns dos principais grupos do setor de transportes e que hoje pertence ao Grupo Guanabara.

O empresário também foi sócio fundador da Associação Nacional de Empresa de Transportes Rodoviários Interestaduais e Internacionais de Passageiros (Anatrip), criada para suprir a falta de representatividade das empresas, de médio e pequeno porte, dedicadas ao transporte. Também foi ex-diretor da Confederação Nacional de Transportes (CNT).

Em 1988, a Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF) concedeu ao empresário o título de Cidadão Honorário. Recentemente, José ficou viúvo de Conceição Pinheiro, também fundadora da Real Expresso.

O empresário e pioneiro deixa cinco filhos, familiares e amigos. A Associação Brasileira das Empresas de Transporte Terrestre de Passageiros (Abrati) manifestou o pesar do falecimento do empresário. “Neste momento de dor, a Abrati expressa sua solidariedade aos familiares e amigos”, afirma em nota.

*Estagiário sob a supervisão de Márcia Machado