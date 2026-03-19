Em nova fase de reformas, Teatro Nacional terá uma nova Sala Villa-Lobos

O governador Ibaneis Rocha (MDB) assinou, nesta quinta-feira (19/3), a ordem de serviço para a segunda etapa das obras do Teatro Nacional Claudio Santoro, que contemplam, além a Sala Villa-Lobos e seu respectivo foyer, o Espaço Cultural Dercy Gonçalves e a Sala Alberto Nepomuceno. O investimento é de R$ 268,3 milhões.

“Os projetos do teatro são muito delicados e precisam ser feitos com muito carinho e com muita técnica. Por isso, nós contratamos uma grande empresa especializada na reforma e construção de teatros pelo Brasil todo. São projetos complexos que necessitam da aprovação do Iphan [Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional], por se tratar de patrimônio tombado”, destacou o chefe do Executivo.

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