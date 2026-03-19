Em nova fase de reformas, Teatro Nacional terá uma nova Sala Villa-Lobos
Com investimento de R$ 268,3 milhões, ordem de serviço foi assinada pelo governador Ibaneis Rocha (MDB), nesta quinta-feira (19/3). Teatro Nacional Claudio Santoro voltou a abrir as portas no fim de 2024, após mais de uma década fechado
Teatro Nacional - (crédito: Joel Rodrigues/Agência Brasília)
O governador Ibaneis Rocha (MDB) assinou, nesta quinta-feira (19/3), a ordem de serviço para a segunda etapa das obras do Teatro Nacional Claudio Santoro, que contemplam, além a Sala Villa-Lobos e seu respectivo foyer, o Espaço Cultural Dercy Gonçalves e a Sala Alberto Nepomuceno. O investimento é de R$ 268,3 milhões.
“Os projetos do teatro são muito delicados e precisam ser feitos com muito carinho e com muita técnica. Por isso, nós contratamos uma grande empresa especializada na reforma e construção de teatros pelo Brasil todo. São projetos complexos que necessitam da aprovação do Iphan [Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional], por se tratar de patrimônio tombado”, destacou o chefe do Executivo.
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“O Teatro Nacional é um símbolo da cultura aqui no Distrito Federal. Nós já fizemos uma sala, o que já trouxe novamente a vocação desse espaço e agora essa segunda etapa para concluir. Eu tenho certeza que esse espaço faz parte da memória do DF, mas principalmente fará parte também do futuro”, emendou a vice-governadora Celina Leão.
Os trabalhos ficarão a cargo do Consórcio Porto Belo Brasil, sob coordenação da Companhia Urbanizadora da Nova Capital (Novacap). Segundo o presidente da empresa pública, Fernando Leite, além da reforma e do restauro, serão feitas também obras de modernização dos espaços.
Restauro
Já o secretário de Cultura e Economia Criativa, Claudio Abrantes, projetou o impacto cultural da reabertura da Sala Villa-Lobos, levando em conta que, em um ano reaberta, a Sala Martins Pena recebeu mais de 150 espetáculos. Um dos mais importantes equipamentos culturais do DF, o Teatro Nacional foi reaberto em dezembro de 2024, com a entrega das obras na Sala Martins Pena e seu foyer.
A obra de restauração era aguardada há muitos anos. Antes mesmo da interdição do complexo cultural em 2014, o equipamento público já demonstrava a necessidade de intervenções.