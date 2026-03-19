Motorista preso com 40kg de maconha diz que receberia desconto em carro

Um homem de 27 anos foi preso em flagrante na manhã desta quinta-feira (19/3) durante uma fiscalização da Polícia Rodoviária Federal (PRF) na BR-040, em Valparaíso de Goiás (GO), no Entorno do Distrito Federal. Ele transportava cerca de 40 quilos de maconha escondidos no carro.

A abordagem ocorreu após os policiais desconfiarem do comportamento do motorista, que apresentou versões contraditórias durante a fiscalização e negou ter antecedentes criminais.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Após consulta aos sistemas, os agentes identificaram que o homem já possuía passagem anterior. Diante da inconsistência nas informações, ele acabou admitindo que já havia sido conduzido anteriormente à delegacia por envolvimento com drogas.

Leia mais: Apartamento no Riacho Fundo revela tráfico milionário entre DF e Norte

Durante a vistoria no veículo, os policiais encontraram 45 tabletes de maconha ocultos em compartimentos adaptados no automóvel. A carga apreendida totalizou aproximadamente 40 quilos da droga.

Segundo relato do próprio condutor, ele havia saído de Uberlândia (MG) na última segunda-feira (16/3) com destino ao Distrito Federal. A viagem fazia parte de um acordo para adquirir o carro por um valor menor.











O suspeito afirmou que o veículo estava sendo oferecido por R$ 17 mil, mas que o preço cairia para R$ 14 mil caso aceitasse realizar o transporte até Brasília, em um trajeto que incluía um “serviço”.

Ele informou ainda que aguardava orientações sobre o local onde deveria entregar o automóvel.

O homem foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil, junto com o carro e a droga apreendida, e responderá por tráfico de drogas.