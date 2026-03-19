Exposição no Sesc reúne artistas do DF que propõem ampliação do olhar

Com fotografias, pinturas, desenhos e gravuras, a exposição Beirada a leste apresenta vidas que florescem à margem, tanto no sentido literal quanto metafórico. As obras retratam a natureza que brota de terrenos baldios, de frestas do asfalto, mas que simbolizam o próprio movimento de artistas que emergem pela produção independente. A abertura da mostra é nesta quinta-feira (19/3), às 19h30, na galeria do Sesc da 504 Sul, onde os trabalhos permanecem até 29 de abril. A visitação é gratuita.

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Além de Andrea Campos de Sá e Dalton Camargos, curadores, a exposição reúne nomes como Courinos, Léa Juliana, Lino Valente, Lynn Carone, Lui Rodrigues, Marcelo Calango, Marco Ferreira, Marianne Nassuno e Wilton Rodrigues. Muitos deles são do Altiplano Leste, região de chácaras. "Essas pessoas se deslocam para morar em um lugar alternativo, onde há convivência mais harmoniosa com a natureza", explica Camargos. "Isso também norteou a exposição."

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“Os artistas reunidos operam nas margens por uma necessidade íntima de registro, de expressão, de testemunho. Compartilham uma disposição para habitar as bordas. Afirmam uma ética da arte como ofício, como um persistir, como uma forma de estar presente no tempo espaço do existir. Estar na beirada é um mirar para além do centro. É fazer do limite um lugar de invenção”, escrevem Dalton Camargos e Marianne Nassuno no convite de abertura.

Serviço

Beirada a leste

Curadoria de Andrea Campos de Sá e Dalton Camargos. Abertura nesta quinta-feira (19/3), às 19h30, na galeria do Sesc da 504 Sul. Entrada gratuita. Visitação até 29 de abril.

*Estagiário sob supervisão de Nahima Maciel