Izalci vai ao Banco Central pedir bloqueio de bens de Ibaneis e Celina

Um pedido formal de bloqueio de bens do governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB) e da vice-governadora, Celina Leão (PP) foi apresentado nesta quinta-feira ao presidente do Banco Central (BC). O pedido foi apresentado pelo senador Izalci Lucas (PL-DF), que se reuniu pessoalmente com o presidente da instituição. A motivação do parlamentar é a atual situação do Banco de Brasília (BRB), que luta para se recuperar dos prejuízos causados pelas negociações com o Banco Master.

Ao final da reunião, o senador explicou que cobrou justiça para os responsáveis pelo rombo no BRB. "Na última reunião que tive com ele, o presidente disse que quem tem que pagar essa conta é o CPF, isto é, o gestor. Hoje, eu vim cobrar isso e questionar o motivo dos bens ainda não terem sido bloqueados", relatou. "O presidente esclareceu que o bloqueio só pode ser feito pelo BC em caso de liquidação. Neste momento, quem tem que fazer o bloqueio é a Polícia Federal. Vamos lá para solicitar o bloqueio preventivo, senão, daqui a pouco desaparecem os bens do próprio governador", continuou.

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O senador disse ainda que a Polícia Federal solicitou ao Superior Tribunal de Justiça (STJ) autorização para fazer operações de busca e apreensão direcionadas ao governador, mas, segundo ele, a justiça negou.

Segundo Izalci, a iniciativa fundamenta-se na necessidade de resguardar o erário e garantir a reparação de eventuais danos aos cofres públicos no âmbito de investigações relacionadas ao Banco Master e ao Banco Regional de Brasília (BRB). Para o senador, a medida é um passo necessário para assegurar a transparência e a responsabilidade na gestão dos recursos do Distrito Federal.



"Nosso compromisso é com a verdade e com o patrimônio do cidadão brasiliense. Estamos buscando as instâncias técnicas e institucionais para garantir que a justiça prevaleça", afirma o senador Izalci.



