CPMI do INSS espera novas revelações com depoimento de ex-noiva de Vorcaro

Carlos Viana, presidente da CPMI do INSS, diz que Marta Graef pode esclarecer diálogos e relações do empresário com autoridades. - (crédito: Divulgação/Instagram)

Com a possibilidade de prorrogação dos trabalhos em debate, o presidente da CPMI do INSS, senador Carlos Viana (Podemos-MG), destacou a expectativa pelo depoimento da empresária Marta Graef, ex-noiva do banqueiro Daniel Vorcaro. Convocada como testemunha, ela deve ser ouvida na próxima rodada de audiências.

“Ela não é apenas namorada. Foi testemunha de diálogos e demonstrou que tinha uma relação próxima com ele. Acredito que possa colaborar muito com as investigações”, declarou Viana.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Segundo o senador, o foco da CPMI é esclarecer o conteúdo das conversas mantidas por Vorcaro e identificar possíveis interlocutores em negociações relacionadas ao caso do Banco Master. Ele mencionou a suspeita de que o empresário mantinha contato com autoridades de diferentes esferas. “Nós queremos saber o que ela ouviu, o que sabe sobre esses diálogos e com quem ele conversava”, afirmou.

Relações e bastidores

Viana indicou que há indícios de que Vorcaro mantinha relações com pessoas “importantes da República”, incluindo integrantes do Parlamento e do Judiciário. Parte dessas informações, segundo ele, foi reforçada por dados já analisados pela CPMI e por investigações conduzidas pela Polícia Federal.

O senador ressaltou que a testemunha terá sua privacidade respeitada durante o depoimento, mas destacou a expectativa por esclarecimentos que possam impactar o andamento das investigações.

“Se ela vier, poderá nos trazer revelações muito importantes que interessam ao país”, finalizou o senador.