CPMI do INSS espera novas revelações com depoimento de ex-noiva de Vorcaro

Com a possibilidade de prorrogação dos trabalhos em debate, o presidente da CPMI do INSS, senador Carlos Viana (Podemos-MG), destacou a expectativa pelo depoimento da empresária Marta Graef, ex-noiva do banqueiro Daniel Vorcaro. Convocada como testemunha, ela deve ser ouvida na próxima rodada de audiências.
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“Ela não é apenas namorada. Foi testemunha de diálogos e demonstrou que tinha uma relação próxima com ele. Acredito que possa colaborar muito com as investigações”, declarou Viana.
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Segundo o senador, o foco da CPMI é esclarecer o conteúdo das conversas mantidas por Vorcaro e identificar possíveis interlocutores em negociações relacionadas ao caso do Banco Master. Ele mencionou a suspeita de que o empresário mantinha contato com autoridades de diferentes esferas. “Nós queremos saber o que ela ouviu, o que sabe sobre esses diálogos e com quem ele conversava”, afirmou.
Relações e bastidores
Viana indicou que há indícios de que Vorcaro mantinha relações com pessoas “importantes da República”, incluindo integrantes do Parlamento e do Judiciário. Parte dessas informações, segundo ele, foi reforçada por dados já analisados pela CPMI e por investigações conduzidas pela Polícia Federal.
O senador ressaltou que a testemunha terá sua privacidade respeitada durante o depoimento, mas destacou a expectativa por esclarecimentos que possam impactar o andamento das investigações.
“Se ela vier, poderá nos trazer revelações muito importantes que interessam ao país”, finalizou o senador.
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