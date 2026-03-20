Suspeito de furtar carros e causar prejuízo de R$ 1,5 milhão no DF é preso na Bahia por agentes da 3ª DP do Cruzeiro. - (crédito: ED ALVES/CB/D.A.Press)

A prisão de um homem investigado por uma série de furtos de carros no DF, que causaram prejuízo de mais de R$ 1,5 milhão, marcou o desfecho de uma operação da Polícia Civil (PCDF). O suspeito foi trazido da Bahia para Brasília na noite de quinta-feira (19/3).

A ação foi conduzida por uma equipe da 3ª Delegacia de Polícia (Cruzeiro), responsável pelas investigações que embasaram diversos mandados de prisão preventiva expedidos contra o homem, apontado como autor de pelo menos 11 crimes patrimoniais cometidos entre 2024 e o início de 2026.

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Segundo a PCDF, o suspeito atuava de forma recorrente no furto de veículos, tendo como principal alvo concessionárias do DF.

O investigado foi localizado na Bahia, onde foi preso conduzindo um veículo furtado. Após a captura, foram adotadas as medidas legais para o recambiamento ao Distrito Federal, onde ele ficará à disposição da Justiça.

As investigações continuam para apurar a possível participação em outros delitos e identificar eventuais comparsas.