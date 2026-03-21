Confira o que muda no trânsito neste domingo (22/3) em Brasília

Por conta de eventos esportivos que acontecerão na região central de Brasília, o Eixo Monumental e a Esplanada dos Ministérios contarão com interdições neste domingo (22/3). No Eixo, acontecerá a Corrida e Caminhada pela Inclusão. A Esplanada vai receber o Circuito das Estações – Etapa Outono.
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A primeira interdição será às 6h, para a Corrida e Caminhada pela Inclusão, que terá percursos de 5km e 10km, com largada e chegada na Praça do Palácio do Buriti. No trajeto de 10km, os corredores seguirão pela Via N1, Viaduto Renato Russo e Estrada Parque Indústria e Abastecimento (Epia), retornando antes do acesso à Via Estrutural.
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Na Via S1, do trecho a partir da Via de ligação N1/S1, entre a Catedral Rainha da Paz e a Praça do Cruzeiro até o Ulysses Centro de Convenções, serão três faixas interditadas próximo ao canteiro central. O tráfego de veículos continuará liberado nas demais faixas.
Na Via N1, também serão interditadas três faixas, próximas ao canteiro central, entre o Ulysses Centro de Convenções e o Viaduto Renato Russo. As demais faixas seguirão liberadas. O acesso ao viaduto será fechado, e o fluxo de veículos seguirá em direção à Epia.
A previsão é de que as interdições sigam até as 10h.
Esplanada dos Ministérios
Às 6h30, haverá intervenções no trânsito em razão do Circuito das Estações — Etapa Outono, que contará com percursos de 5km, 10km e 13km passando pelas vias S1, Palácio Presidencial e N1. A largada e a chegada ocorrerão na Esplanada dos Ministérios, na altura do Museu da República.
A Via S1 será bloqueada na altura do Museu da República, desviando o fluxo de veículos para a Via L2 Sul. Os motoristas que seguirem pela L2 Sul, sentido Esplanada, serão direcionados para o Buraco do Tatu.
Na Esplanada, a faixa mais à direita será destinada à saída de veículos dos ministérios. O fluxo seguirá até a altura do Palácio do Itamaraty, onde será desviado para a Via S2. O acesso ao estacionamento da Catedral de Brasília será permitido apenas pelo túnel da Cúria, na Via S2.
Na Via N1, o bloqueio começará no quartel do Corpo de Bombeiros Militar (CBMDF) e irá até a Via de ligação N1/S1, na altura do Museu da República. Os acessos à N1, pela via Palácio Presidencial e pela L4 Norte, ficarão fechados.
Ainda na N1, a faixa mais à direita será destinada à saída de veículos de emergência do CBMDF, enquanto as demais faixas serão utilizadas pelos participantes do evento. As equipes também vão interditar duas faixas na via Palácio Presidencial até a altura do Palácio do Jaburu.
A previsão é de que as vias sejam liberadas a partir das 12h.
*Com informações do Detran-DF