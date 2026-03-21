Homem é preso por violência doméstica e posse irregular de arma

Um homem foi preso por violência doméstica e posse irregular de arma de fogo, de uso permitido e restrito, na Ponte Alta Norte, na noite de sexta-feira (20/3). A vítima acusou o suspeito de lhe agredir fisicamente com tapas e puxões de cabelo e informou aos policiais que o homem teria armas de fogo em casa.

De acordo com a Polícia Militar (PMDF), a ocorrência de agressão foi confirmada e, durante buscas na casa, os policiais encontraram quatro armas de fogo, incluindo um revólver calibre .38, uma pistola 9mm, um rifle calibre .22 e uma espingarda calibre .36, além de munições de diversos calibres.

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O suspeito foi detido e encaminhado, juntamente com a vítima e todo o material apreendido, para a 20ª Delegacia de Polícia (Gama), onde foram adotadas as providências legais cabíveis.

Veja abaixo como e onde pedir ajuda no DF, em caso de violência doméstica

Ligue 190: Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF). Uma viatura é enviada imediatamente até o local. Serviço disponível 24h por dia, todos os dias. Ligação gratuita.

Ligue 197: Polícia Civil do DF (PCDF).

E-mail: denuncia197@pcdf.df.gov.br

WhatsApp: (61) 98626-1197

Site: https://www.pcdf.df.gov.br/servicos/197/violencia-contra-mulher

E-mail: denuncia197@pcdf.df.gov.br WhatsApp: (61) 98626-1197 Site: https://www.pcdf.df.gov.br/servicos/197/violencia-contra-mulher Ligue 180: Central de Atendimento à Mulher, canal da Secretaria Nacional de Políticas para as Mulheres. Serviço registra e encaminha denúncias de violência contra a mulher aos órgãos competentes, além de reclamações, sugestões e elogios sobre o funcionamento dos serviços de atendimento. A denúncia pode ser feita de forma anônima, 24h por dia, todos os dias. Ligação gratuita.

Delegacias Especiais de Atendimento à Mulher (Deam): funcionamento 24 horas por dia, todos os dias.

Deam 1: previne, reprime e investiga os crimes praticados contra a mulher em todo o DF, à exceção de Ceilândia.

Endereço: EQS 204/205, Asa Sul.

Telefones: 3207-6172 / 3207-6195 / 98362-5673

E-mail: deam_sa@pcdf.df.gov.br

Endereço: EQS 204/205, Asa Sul. Telefones: 3207-6172 / 3207-6195 / 98362-5673 E-mail: deam_sa@pcdf.df.gov.br Deam 2: previne, reprime e investiga crimes contra a mulher praticados em Ceilândia.

Endereço: St. M QNM 2, Ceilândia

Telefoes: 3207-7391 / 3207-7408 / 3207-7438