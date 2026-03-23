Debate sobre proteção às mulheres terá presença da ministra Márcia Lopes

A ministra das Mulheres, Márcia Lopes, confirmou presença no evento CB.Debate O Brasil — pelas Mulheres: formação para uma cultura de proteção, promovido pelo Correio nesta terça-feira (24/3). A participação reforça a relevância do encontro, que propõe discutir caminhos para a construção de ambientes mais seguros e igualitários para as mulheres.

Com entrada gratuita, o debate reunirá especialistas, representantes do poder público, profissionais da educação, pesquisadores e lideranças da sociedade civil. A proposta é refletir sobre o papel das instituições e dos espaços de formação no enfrentamento da violência de gênero.

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A iniciativa parte do entendimento de que o combate à violência contra a mulher exige mais do que ações isoladas, passando pela promoção de educação e diálogo qualificado — tanto para fortalecer a autonomia feminina quanto para desconstruir padrões machistas.

Além da ministra, estão confirmadas Isabelle de Sousa Duarte, vice-presidente da Comissão de Combate à Violência Doméstica e Familiar da OAB/DF; a advogada Nildete Santana, da Diretoria da Mulher da OAB/DF; a desembargadora e conselheira do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), Jaceguara Dantas da Silva; a advogada e assessora no Superior Tribunal de Justiça (STJ), Cristina Tubino; a professora e pesquisadora da UnB Lia Zanotta Machado; e Katharine Bernardes Costa Ribeiro, do Sindicato dos Estabelecimentos Particulares de Ensino do DF (Sinepe).