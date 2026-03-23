FestDown leva inclusão e diversidade à Biblioteca Nacional de Brasília

A Biblioteca Nacional de Brasília se transformou em um espaço de inclusão e celebração no último sábado (21/3). O FestDown – Movimento Cultural Inclusivo reuniu cerca de 500 pessoas em uma programação gratuita marcada por música, dança e representatividade, em celebração ao Dia Internacional da Síndrome de Down.

Idealizado pelo Instituto Ápice Down, o evento foi além de uma celebração voltada às pessoas com síndrome de Down. A proposta se consolidou como um convite à sociedade para vivenciar o pertencimento, valorizar a diversidade humana e combater o capacitismo por meio do protagonismo e da convivência.

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“Ver tantas pessoas juntas, rindo, participando e celebrando a diversidade foi a maior prova de que estamos no caminho certo. O FestDown não terminou no sábado, ele planta sementes de mudança todos os dias”, destacou Janaína Parente, presidente do Instituto. “Queremos estar aqui não só em datas comemorativas, mas todos os dias, na Biblioteca Nacional, no Museu, no Teatro Nacional…”, completou.

Ao longo do dia, o público acompanhou apresentações musicais, danças, atividades de animação e performances protagonizadas por pessoas com síndrome de Down, reforçando a proposta de inclusão e visibilidade. O ambiente acolhedor e participativo marcou o evento.