DER-DF publica licitação para obras do BRT Eixo Sul

O itinerário do transporte público, nos trechos 3 e 4 do BRT, passará em frente ao ParkShopping e chegará ao terminal da Asa Sul - (crédito: | Foto: Divulgação/DER-DF )

O aviso de de licitação para a obra da estação integrada ao BRT Eixo Sul, que contempla os trechos 3 e 4, foi publicado nesta segunda-feira (23/3), no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF) pelo Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal (DER-DF).

O início da sessão de disputa de preços será no dia 1° de julho de 2026, às 10h. Posteriormente, serão divulgadas as empresas habilitadas a participar da concorrência e, em seguida, a empresa vencedora do certame. O valor estimado para a obra é de R$ 122,2 milhões. Os recursos serão oriundos do Governo do Distrito Federal (GDF) e da Caixa Econômica Federal (CEF).

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De acordo com o DER, o itinerário do transporte público nos trechos 3 e 4 do BRT passará em frente ao ParkShopping e chegará ao terminal da Asa Sul, incluindo a estação da Candangolândia. Na sua concepção, o corredor é constituído por um eixo principal de 7,3 km, dividido entre os dois subtrechos.

A última fase do processo licitatório será a assinatura do contrato. Na sequência, a ordem de serviço será assinada, autorizando o início imediato dos trabalhos. Todo o trâmite deve levar, aproximadamente, 60 dias. Após o início das obras, a empresa vencedora terá pouco mais de 2 anos para executar o serviço.