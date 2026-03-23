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Março Mulher

Sesc-DF oferece atendimento gratuito de prevenção de câncer de colo no útero

Os serviços acontecem na nova instalação do Sesc no Núcleo Bandeirante, nos dias 24 e 25 de março

Os atendimentos ocorrem no Ônibus da Saúde do Sesc-DF - (crédito: Divulgação/Sesc/DF)
Os atendimentos ocorrem no Ônibus da Saúde do Sesc-DF - (crédito: Divulgação/Sesc/DF)

Por Luiz Francisco*

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O Serviço Social do Comércio do Distrito Federal (Sesc-DF) leva atendimentos gratuitos de prevenção ao câncer de colo do útero no Núcleo Bandeirante. A ação é incluída na campanha Março Saúde Mulher e acontece nesta terça-feira (24) e quarta-feira (25). 

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A iniciativa faz parte do projeto Aqui Tem + Sesc, que tem como objetivo levar parte dos serviços oferecidos pela instituição às regiões que receberão novas unidades físicas. A ação também propõe aproximar a população dessas atividades e ampliar o acesso a ações de promoção do bem-estar social.

Os atendimentos serão realizados no Ônibus da Saúde do Sesc-DF, veículo equipado para atender a população com serviços essenciais. Durante a ação, as mulheres terão acesso a exames preventivos e consultas médicas fundamentais para o diagnóstico precoce e acompanhamento da saúde feminina.

Leia também: Exame caseiro pode revolucionar prevenção ao câncer do colo do útero

Os serviços serão disponibilizados no local onde está prevista a construção da futura unidade do Sesc-DF, situado no Setor de Indústria (SIBS), Quadra 3, Conjunto B, Lotes 2 e 4. O atendimento ocorrerá das 9h às 16h, com a distribuição de 40 senhas por dia.

*Etagiário sob a supervisão de Márcia Machado

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Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 23/03/2026 15:44
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