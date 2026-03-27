Parque Urbano do Setor O une comunidade ao bem-estar

Para as pessoas que preferem o contato com a natureza e a tranquilidade, o Parque Urbano do Setor O tem se consolidado como um dos principais pontos de encontro da população local. Após passar por reformas, o espaço acolhe moradores de diferentes idades com atividades esportivas, culturais e de convivência.

Com cerca de 103 mil metros quadrados, o parque recebeu serviços de manutenção como roçagem, pintura e instalação de iluminação em LED, além de cercamento completo e novos portões de acesso para garantir mais organização, segurança e tranquilidade para os frequentadores.

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O investimento total de cerca de R$ 8 milhões também permitiu a instalação e reforma de diversos equipamentos de esporte e lazer. Entre as opções disponíveis estão quadras esportivas, quadra de areia, campo sintético, playgrounds, academia ao ar livre, duchas, banheiros e mesas com bancos distribuídas ao longo do parque. Um dos destaques é o espaço exclusivo para pets, conhecido como "parcão", que atrai tutores em busca de um local seguro para os animais.

Relação afetiva

Frequentadora assídua, a médica veterinária Larissa Misiara, 32 anos, destacou a relação afetiva com a região. "Ceilândia é a minha casa. Eu fui basicamente criada aqui perto e minha família sempre morou aqui", afirma. Ela também ressalta a diversidade em todas as áreas da cidade. "Dá para encontrar de tudo aqui. Acho que é o comércio mais variado de Brasília, do podrão ao mais chique", completa.

A médica veterinária Débora Evelyn, 26, compartilha uma trajetória semelhante. "Quando eu era pequena, minha avó morava aqui. Era o ponto de encontro para todo mundo brincar. Eu cresci vindo para cá e depois morei aqui praticamente a vida toda. É o lugar onde me reconecto com minhas raízes e onde tenho as melhores memórias de infância. Amo estar aqui!", conta.

Sobre o Parque Urbano do Setor O, Débora destaca a qualidade da nova estrutura. "A gente vem durante a semana porque é mais tranquilo. Trazemos os cachorros para correr, brincar. A estrutura está muito boa, tudo muito limpo, organizado. A gente se sente segura aqui", relata.

Morador há três décadas da cidade, o autônomo Luiz Carlos Alves, 59, pedala no parque diariamente. Ele vê o local como um símbolo das transformações recentes da cidade. "Ceilândia, para mim, é tudo. Criei minha família aqui e fico muito feliz vendo o crescimento dessa região. A prova disso é um lindo parque como esse, que reúne famílias e amigos todos os dias", comenta.

Ele lembrou que a realidade do local era bem diferente antes da inauguração do espaço. "Antigamente, aqui não tinha nada, era tudo desorganizado, não tinha lazer. Hoje em dia, tem parque, várias opções. Melhorou bastante. É como um sonho realizado porque eu ando bastante aqui. Dependendo do dia, faço trajetos longos. É um lugar muito bom para se exercitar", avalia.



