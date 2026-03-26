Correio promove debate em homenagem aos 55 anos de Ceilândia

O Correio Braziliense promoverá, na próxima terça-feira, dia 31, o CB.Debate — Ceilândia em movimento, em homenagem ao aniversário da cidade. Com início a partir das 8h30, o evento irá reunir autoridades, especialistas e representantes da sociedade civil para discutir caminhos que impulsionem o crescimento econômico, a inclusão social e a melhoria da infraestrutura local.
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O debate contará com dois painéis que irão refletir, com um olhar estratégico, o futuro da cidade, com a presença de especialistas, ressaltando o potencial da cidade, que está completando 55 anos amanhã. Os nomes confirmados para o evento são: Dison Resende de Almeida, administrador regional de Ceilândia; Eduardo Lima, presidente da Associação Comercial de Ceilândia (ACIC); José Aparecido Freire, presidente da Fecomércio; Thânisia Cruz, integrante do Comitê de Marcha das Mulheres Negras do Distrito Federal; Rivas Alibi, cofundador da Casa do Hip-Hop Ceilândia DJ Jamaika; Max Maciel, deputado distrital pelo PSD; e Chico Vigilante, deputado distrital pelo PT.
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O evento, aberto ao público, será realizado no auditório do Correio Braziliense, no prédio do jornal, na Quadra 2 do Setor de Indústrias Gráficas (SIG). Para participar, é necessário retirar os ingressos através do site Sympla. O evento também será transmitido em tempo real no canal do YouTube do Correio.
Para marcar o aniversário, o Correio também publica, amanhã, um especial sobre Ceilândia, com seus personagens, locais marcantes e histórias que representam a luta do ceilandense.
Serviço
CB.Debate — Ceilândia
em movimento
Local: Auditório do Correio Braziliense
Data: 31 de março
Horário: a partir das 8h30
Retirada dos ingressos através do site Sympla