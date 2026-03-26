Chuva provoca alagamentos na Estrutural e complica trânsito nesta quinta

As chuvas que atingiram o Distrito Federal na tarde desta quinta-feira (26/3) causaram alagamentos em vias de grande demanda e, por isso, impactaram diretamente o trânsito. Regiões como o Pistão Sul, na altura do Taguatinga Shopping, ficaram completamente tomadas pela água, impedindo a passagem de veículos.
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
Na Estrutural, motoristas enfrentaram ainda mais dificuldades, com interrupções no tráfego em alguns trechos devido ao acúmulo de água na pista. A situação também afetou a BR-070 e a EPNB, onde a faixa reversa sofreu atrasos.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), já havia previsão de chuvas intensas para o dia, com alerta amarelo indicando precipitações moderadas e possibilidade de rajadas de vento.
Saiba Mais
- Cidades DF Após 5h de negociação, Bope resgata mãe e bebê mantidos reféns
- Cidades DF Homem é preso em MG por tentativa de estupro contra enteada no DF
- Cidades DF Vizinho resgatou crianças antes de marido manter mulher e bebê reféns
- Cidades DF Cartilha vai ajudar mulheres a guardar provas de crimes digitais
- Cidades DF Homem faz mulher e criança reféns no Itapoã; polícia negocia
- Cidades DF Menina de 5 anos é ferida por estilhaços durante tiroteio em Samambaia