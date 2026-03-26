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TEMPORAL

Chuva provoca alagamentos na Estrutural e complica trânsito nesta quinta

Vias do Pistão Sul, BR-070 e EPNB registraram lentidão após temporal desta quinta-feira (26/3)

Inmet emitiu alerta amarelo para precipitações moderadas de chuva - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)
Inmet emitiu alerta amarelo para precipitações moderadas de chuva - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)

As chuvas que atingiram o Distrito Federal na tarde desta quinta-feira (26/3) causaram alagamentos em vias de grande demanda e, por isso, impactaram diretamente o trânsito. Regiões como o Pistão Sul, na altura do Taguatinga Shopping, ficaram completamente tomadas pela água, impedindo a passagem de veículos.

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Na Estrutural, motoristas enfrentaram ainda mais dificuldades, com interrupções no tráfego em alguns trechos devido ao acúmulo de água na pista. A situação também afetou a BR-070 e a EPNB, onde a faixa reversa sofreu atrasos.

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De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), já havia previsão de chuvas intensas para o dia, com alerta amarelo indicando precipitações moderadas e possibilidade de rajadas de vento.

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Vitória Torres

Repórter

Repórter na editoria de Cidades. Jornalista em formação pela Universidade Católica de Brasília (UCB). Atuou nas editorias de Política, Economia e Brasil.

Por Vitória Torres
postado em 26/03/2026 20:24
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