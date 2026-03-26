Chuva provoca alagamentos na Estrutural e complica trânsito nesta quinta

As chuvas que atingiram o Distrito Federal na tarde desta quinta-feira (26/3) causaram alagamentos em vias de grande demanda e, por isso, impactaram diretamente o trânsito. Regiões como o Pistão Sul, na altura do Taguatinga Shopping, ficaram completamente tomadas pela água, impedindo a passagem de veículos.

Na Estrutural, motoristas enfrentaram ainda mais dificuldades, com interrupções no tráfego em alguns trechos devido ao acúmulo de água na pista. A situação também afetou a BR-070 e a EPNB, onde a faixa reversa sofreu atrasos.

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De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), já havia previsão de chuvas intensas para o dia, com alerta amarelo indicando precipitações moderadas e possibilidade de rajadas de vento.